2019 KYK kredi ve bursları için başvuru tarihi belli oldu mu?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2019 yılı için burs başvurularını başlatacağı tarih, pek çok öğrencinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce öğrenci burs ve kredi başvuruları için e-Devlet'ten ekranın açılmasını bekliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları, pek çok öğrencinin ve ailesinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Maddi açıdan desteklenmek adına KYK'nın burs ve kredi başvurularını bekleyen öğrenciler, konuya ilişkin resmi açıklamaları sorguluyor. İşte, KYK bursları hakkında merak edilen ayrıntılar...
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
YURTKUR aracılığıyla yapılacak olan KYK burs başvurusu, E-Devlet kanalıyla tamamlanacak. Yurt başvuruları esnasında burs ve krediler hakkında da açıklama yapan YURTKUR, kredi/burs başvurularının tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından alınacağını aktarmıştı.
Bu bilgiler çerçevesinde DGS ek tercihlerinin 1-7 Ekim tarihlerinde yapılacağı göz önünde bulundurulur ve sonuçların ekim ayının ortalarında açıklanacağı düşünülürse, KYK burs başvurularının da 15 Ekim tarihinden sonra alınacağı söylenebilir.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?
Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.
Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILABİLECEK?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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