2019 KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurması ardından gözler kredi ve burs başvurularına çevrildi. Binlerce üniversite öğrencisinin kredi ve burs desteğinde öncelikli tercihi olan KYK’dan (Kredi Yurtlar Kurumu) gelecek açıklama merakla bekleniyor. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/krediler bu yıl da devam edecek. Burs/kredi almak isteyen öğrencilerin KYK’ya belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunması gerekiyor. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK’dan bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR E DEVLET SİSTEMİNDEN
Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
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