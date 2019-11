2019 KYK burs sonuçları açıklaması sosyal medyadan mı yapılacak? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğrencilerin gündemindeki önemli maddelerden birisi olan KYK burs ve kredi sonuçları, açıklandığı taktirde kurumun resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulanabilecek. KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap arayan pek çok öğrenci, konuyla ilgili internet üzerinden son bilgileri almak istiyor. İşte, birçok vatandaşın araştırdığı KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bazı bilgiler

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları,son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları için son gelişmeler..

KYK burs ve kredi sonuçları için resmi tarih konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçların 15 Kasım tarihinde açıklanmaması halinde son 18 Kasım Pazartesi günü açıklanması beklenebilir.

KREDİLER ÖĞRENCİNİN KİMLİK NUMARASINA GÖRE FARKLI TARİHLERDE YATACAK

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK, burs ve kredi sonuçları için açıklama yapmış, açıklamanın ardından sitenin erişilemez hale gelmesi, pek çok kişi tarafından sonuçlar açıklandı olarak yorumlanmıştı. Bu durumun ardından KYK, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada,

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

KYK burs ve kredi miktarları hakkında açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK bursları, öğrencilerin burs veya kredi almaya hak kazanmasının ardından bankamatik kartlarının basılmasıyla birlikte hesaplara yatırılacak. Bu süreç, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yılın ilk ayına, yani Ocak 2020'ye denk gelecek.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursunu alma hakkına sahip olan öğrencilerin tahsis edilen bursları aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,