2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversiteliler kredi ve burs başvuru tarihini bekliyor

KYK burs ve kredi başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan eğitim döneminin ardından yurt yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı. Öğrenciler şimdi ise burs ve öğrenim kredisi başvurularına odaklanmış durumda. İşte, yeni dönem KYK burs ve kredi başvuruları hakkında ayrıntılar...

BURSTA KIZ ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2019 yılında 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi, 416 bin 829 öğrenciye burs verildiğini; bu yıl burs alan kız öğrenci sayısının 252 bin 427, erkek öğrenci sayısının ise 164 bin 402 olduğunu bildirdi.

Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in öğrenim kredisi ve burslara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Öğrenim kredisi almış öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl, lisansüstü eğitim görmesi halinde ise 4 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerektiğini aktaran Kasapoğlu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğunun bulunmadığına, sigortalı bir işe girene kadar bu borcu erteleyebileceğini vurguladı.

Kasapoğlu, "Herhangi bir işte çalışmayan öğrenci, borcu başladığı ay dahi borcunun e-devlet aracılığıyla ertelenmesini talep ederse, borcu her defasında bir yıl olmak üzere SGK ile ilişkisi kurulana kadar ertelenmektedir. Öğrenci borcunu taksitler halinde aksatmadan ödemekteyken işten çıkması ve SGK ile ilişkisinin sona ermesi halinde yine bir yıllık borç erteleme talebinde bulunabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vatani görevini yerine getirenlerin borçlarının da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlikleri süresince ertelendiğini belirten Kasapoğlu, bundan yararlananların borçlarına endeks uygulanmadığına dikkati çekti.

Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilen alacakların tahsili ve ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla 2011, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlandığını da hatırlattı. İlgili kanun gereği borç taksitlerini iki defa aksatan borçluların, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirildiğini anlatan Kasapoğlu, tahsilatın vergi dairelerince yapıldığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2017 yılında 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye öğrenim kredisi, 432 bin 292 öğrenciye burs; 2018 yılında 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye öğrenim kredisi, 451 bin 751 öğrenciye burs verilmiştir. 2019 yılında 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi, 416 bin 829 öğrenciye burs verilmiştir. Bu yıl burs alan kız öğrenci sayısı 252 bin 427 iken, erkek öğrenci sayısı 164 bin 402'dir."

BURS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.