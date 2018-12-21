2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hem tatil planlarını önceden yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2019 dini takvimini inceliyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2019 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 dini takvimiyle birlikte, bayram tarihleri belli oldu. Peki, 2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
İKİ BAYRAM ARASINDA EVLENMEK CAİZ Mİ?
Ülkemizin bazı yörelerinde, Ramazan ile Kurban Bayramları kast edilerek “İki bayram arasında düğün yapılmaz ve nikâh kıyılmaz.” denilmektedir. Bu sözün dinî yönden hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Âişe (r.a.) iki bayram arasında yer alan Şevval ayında evlenmişlerdir (Müslim, Nikâh, 73). Şartlar ve imkânlar müsait olduğu zaman senenin bütün günlerinde ve günün her saatinde düğün yapılabilir, nikâh kıyılabilir.
Yani nikâh için belli bir zaman ve vakit yoktur. Bu sebeple iki bayram arasında düğün yapmakta ve nikâh kıydırmakta dinimiz açısından hiçbir sakınca bulunmamaktadır.
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