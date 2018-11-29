2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı tarihleri binlerce vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Dini vazifelerini yerine getirmek ve tatil planlarını bayram tarihlerine göre yapmak isteyen vatandaşlar 2019 dini takvimini incelemeye devam ediyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Hem dini vecibeleri ve sorumluluklarını yerine getirmek hem de tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2019 yılında idrak edileceği tarih hakkında bilgi edinmek adına internette sorgulama yapıyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
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BAYRAM GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
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