2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Bu yıl Kurban Bayramı'nın İslam alemi tarafından ne zaman kutlanacağı, son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Kurban Bayramı'nın 2019 yılında idrak edileceği tarihi sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını ve hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu Ramazan ayının başlamasıyla birlikte akla gelen ilk şeylerden biri haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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