2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nın geride kalması ile, 2019 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı da yaklaşmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takviminde Kurban Bayramı günlerini yayımladı. Kurban Bayramı için kurban ibadetini yerine getirecek olanlar ya da şehir dışına çıkmayı düşünenler, bayram günleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almıştır. Bu mübarek gün, İslam aleminde milyonlarca Müslüman tarafından her sene olduğu gibi bu sene de idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala, çalışan kesim, izin günlerini Kurban Bayramı ile birleştirmek için, Kurban Bayramı tarihi ve tatil günlerini merak edip araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? İşte, 2019 Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri ile ilgili bilgiler.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
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