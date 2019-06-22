2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
GeriGündem 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.06.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın geride kalması ile, 2019 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı da yaklaşmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takviminde Kurban Bayramı günlerini yayımladı. Kurban Bayramı için kurban ibadetini yerine getirecek olanlar ya da şehir dışına çıkmayı düşünenler, bayram günleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almıştır. Bu mübarek gün, İslam aleminde milyonlarca Müslüman tarafından her sene olduğu gibi bu sene de idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala, çalışan kesim, izin günlerini Kurban Bayramı ile birleştirmek için, Kurban Bayramı tarihi ve tatil günlerini merak edip araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? İşte, 2019 Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri ile ilgili bilgiler.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı günleri ise aşağıdaki gibi olacak;

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Ramazan Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil. Memurların Ramazan Bayramı tatil takvimi, yaklaşık 1,5 ay öncesinden belli olmuştu.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şehit ailesi 10 yıl içinde üçüncü kez evlat acısı yaşadı
Genç avukat cinayetinde sır perdesi aralandı
Ortadan ikiye bölündü, iki kişi öldü... Korkunç şüphe!
Çok acı fotoğraf