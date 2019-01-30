2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi
2019 Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı'nın hangi gün idrak edileceğini merak ediyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi.
2019 yılı dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı'nın ne zaman hangi güne denk geldiği belli oldu. Dini görevlerini yerine getirmek için bekleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'yla ilgili tarih araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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