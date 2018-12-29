2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte bayram tarihi
2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapabilmek amacıyla vatandaşlar 2019 Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte bayram tarihi.
2019 Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, milyonlarca vatandaş ise tatil planı yapabilmek amacıyla 2019 Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2019 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte bayram tarihi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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