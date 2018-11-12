2019 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet tarihi açıkladı
2019 Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar henüz uzun bir süre olmasına rağmen başladı. Kurban ibadetini her yıl olduğu gibi gelecek yıl da yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair net tarih bilgisi bulmak için internette araştırma yapıyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman?
Gelecek yılın tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı'nın hangi tarih aralığına denk geleceğini sorguluyor. Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde açıklandı. İşte, 2019 Kurban Bayramı'nın tarihi...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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