2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Üç ayların sonuncusu olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına ilerlememizle beraber, Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman olduğu şimdiden merak edilmeye başlandı. Özellikle tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı tarihlerini merak edip araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman?
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı oldu. 2019 Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar bir yandan da bu yıl Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
İslam aleminde Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman olduğu şimdiden merak edilmeye başlandı. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
İSLAMİ USÜLLERLE KURBAN NASIL KESİLİR?
1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.
4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.
5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.
6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.
7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.
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