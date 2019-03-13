2019 Kurban Bayramı ne zaman?
Mübarek Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı oldu. 2019 Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar, bir yandan da bu yıl Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?
İslam aleminde Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanan ikinci bayram olan Kurban Bayramı'nın 2019'da hangi tarihlere denk geldiği merak edilmeye başlandı. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 2019 Kurban Bayramı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2019 Kurban Bayramı hakkında merak edilen detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta, dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN İBADETİNİN ÖNEMİ
Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.
Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.
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