2019 Kurban Bayramı ne zaman?
2019 Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar erkenden başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 2018 yılı Kurban Bayramı'nı idrak eden vatandaşlar, gelecek yılın tatil planlarını şimdiden şekillendirmek adına 2019 Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu ve hangi tarihlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman?
Hem dini vazifelerini hem de seyahat planlarını yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden gelecek yıl Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgileri sorgulayan vatandaşlar, tatmin edici bilgi almak istiyor. İşte, "2019 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
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