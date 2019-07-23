KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihlerde. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
ÖSYM, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz arasında gerçekleşmişti. AÖBT oturumu ise 28 Temmuz’da gerçekleşecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
ÖSYM, KPSS soruları ve cevap anahtarının yayımlandığını resmi sayfası üzerinden duyurdu. Yapılan soru- cevap duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Temmuz 2019 tarihinde saat14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl geçerli olacak. Bu sürede yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
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