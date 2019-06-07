2019 KPSS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) tarafından yüz binlerce memur adayının katılım sağlayacağı, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na ilişkin başvurular 15 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi. Milyonlarca lisans mezunu vatandaşın ter dökeceği 2019 KPSS sınav tarihleri ile ilgili bilgiler, başvuruların ardından gündeme geldi. Peki, devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran vatandaşların gireceği KPSS ne zaman yapılacak? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımlandı.

Kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek amacıyla 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na ilişkin 33 "sıkça sorulan soru ve cevabı" ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşıldı.

Buna göre başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona erecek olan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler katılabilecek. Sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan, ancak sınavın iki yıl olan geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecek.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında yapılacak. Sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu tüm adaylar için zorunlu olacakken, diğer oturumlara adaylar tercihine bağlı olarak katılacak.

Bu noktada adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar bulunuyor. Örneğin MEB bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyenler, sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu ile eğitim bilimleri oturuma ve alanlarında ÖABT yapılıyorsa ilgili alandaki ÖABT'ye katılacak. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmeleri de zorunlu olacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının "genel yetenek-genel kültür" oturumu ile "eğitim bilimleri" oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılacak.

Sınavın alan bilgisi oturumlarına başvuru yapabilmek için önce 2019-KPSS başvurusu yapmak gerekiyor. Başvurusunu yapıp sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alan bilgisi sınavları oturumlarına başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

KPSS A GRUBU VE B GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.