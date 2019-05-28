2019 KPSS ne zaman yapılacak?
Kamuda personel olmak isteyenlerin gireceği KPSS'de geç başvur işlemleri 28 Mayıs tarihinde tamamlandı. KPSS geç başvuru işlemi için bankalara para yatırma sürecinin bitmesi ile gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, lisans mezunlarının katılım sağlayacağı 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihi...
Lisans mezunlarının katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular 28 Mayıs 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 KPSS için geç başvuru işlemleri, belirlenen bankalara yatırıldı. Sınav hazırlıklarını tamamlayan adaylar, şimdi de KPSS sınav tarihini merak etmeye başladı. işte, 2019 KPSS sınavı ile ilgili bilgiler...
KPSS NE ZAMAN?
KPSS, 14 Temmuz 2019, 20 Temmuz 2019 ve 21 Temmuz 2019 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.
Adayların tümü, 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
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