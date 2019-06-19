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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

2019 KPSS ne zaman, önlisans sınavı bu yıl yapılacak mı?

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2019 KPSS ne zaman, önlisans sınavı bu yıl yapılacak mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için başvuruları 3-15 Mayıs arasında kabul etti. KPSS hazırlıklarını sürdüren memur adayları, bir yandan da oturumların tarihini araştırıyor. Önlisans mezunları ise bu yıl sınav olup olmadığını merak ediyor. 2019 KPSS ne zaman, önlisans sınavı bu yıl yapılacak mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyenlerin girdiği KPSS’nin 2019 tarihi yaklaşıyor. Haftalar öncesinden başvuru işlemini tamamlayan adayların en çok merak ettiği konuların arasında sınav tarihi ve yerleri bilgisi var. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, 2019 KPSS ne zaman? Sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS NE ZAMAN?

a) 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14 Temmuz 2019 tarihinde,
b) Alan Bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde,
c) ÖABT, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler. 28. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi? Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin önlisans mezunlarına yönelik oturumu, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Önlisans oturumu, 2019 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek.

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