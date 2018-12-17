2019 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuruları ne zaman?
2019 KPSS takvimi belli oldu. 2019 KPSS başvuru ve sınav tarihleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşıldı. İşte, farklı branşlarda memur olarak atanmak isteyen adayların girdiği KPSS’nin 2019 tarihleri…
ÖSYM, memur olma hayali önümüzdeki seneye kalan vatandaşların en çok merak ettiği soruya yanıt verdi. ÖSYM 2019 sınav takvimi ile başta KPSS olmak üzere diğer sınavların tarihini duyurdu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar ne zaman yapılacak?
2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.
DİKKAT!
KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacaktır. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle