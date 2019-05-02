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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav takvimi

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2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav takvimi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, kamuda memur alımı için düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan adaylar, sınavda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt arayacak. Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi, 2019 KPSS sınav başvuru tarihlerini internetten araştırmaya başladı. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS ne zaman yapılacak? İşte, KPSS sınav takvimi ile ilgili bazı bilgiler.

ÖSYM tarafından kamuda personel alımı için düzenlenecek olan KPSS 2019 sınav takvimi, kurumun internet sayfası üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Mayıs ayının gelmesi ile beraber, KPSS'ye girecek olan adayların, sınav başvuru tarihlerini araştırmaları da hız kazandı. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, KPSS ile ilgili bazı detaylar.

KPSS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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