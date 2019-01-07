2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS sınav tarihleri
2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, memur olma hayali kuran birçok vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KPSS sınav tarihleri.
Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2019 yılında yapılacağı sınav tarihlerini ve başvuru sürecini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KPSS sınav tarihleri.
KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.
2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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