2019-KPSS Alan Bilgisi saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi oturumları bugün de devam ediyor. 56 bin 806 adayın katılacağı KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Şimdi hem memur adayları hem de aileleri Alan Bilgisi oturumunun saat kaçta sonlanacağını merak ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi oturumu kaç dakika sürecek, sınav kaçta bitecek?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın 14 Temmuz Pazar günü düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından Alan Bilgisi oturumları gerçekleşiyor. 20 Temmuz Cumartesi günü 10.15'te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45'te ise hukuk, iktisat, maliye oturumları yapılmıştı. 21 Temmuz Pazar günü ise işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları gerçekleşecek. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.56 bin 806 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 160 dakika süre verilecek.
ÖABT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILACAK
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15’te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te düzenlenecek.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos’ta açıklanacak.
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