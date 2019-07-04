2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav yerleri açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen (ÖSYM) 2019 KPSS sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM, memur adaylarını resmi sayfası üzerinden yayımladığı duyuruyla bilgilendirdi. 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek adaylar ÖSYM'nin resmi sayfasına girerek T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş belgesini temin edebilirler.
14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.05'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2019 KPSS SINAV TARİHLERİ
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.
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