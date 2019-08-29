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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

KPSS lisans sonuçları açıklandı! İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı

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KPSS lisans sonuçları açıklandı! İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, bu kapsamda beklenti içinde olan pek çok kişi de araştırmalarına hız verdi. İşte, KPSS sonuç sorgulama ekranı...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM internet sitesindeki duyuruya göre, 2019-KPSS (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, 2019 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT ve ÖABT-İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği) oturumlarına göre sayısal bilgileri de paylaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. KPSS sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor.

ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

ÖSYM KPSS SONUÇ DUYURUSU

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS lisans sonuçları açıklandı İşte KPSS sonuç sorgulama ekranı

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