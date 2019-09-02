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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

2019 kırtasiye yardımı parası ne zaman hesaplara yatacak?

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2019 kırtasiye yardımı parası ne zaman hesaplara yatacak?

'Kırtasiye yardımı parası ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtı yüz binlerce öğretmen ve kamu çalışanları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Eğitim ödeneği olarak da adlandırılan ve öğretmenlere ödenecek olan kırtasiye yardımı için tarihler araştırılıyor. Peki, 2019 kırtasiye yardımı parası ne zaman hesaplara yatacak?

Öğretmenlerin eğitim öğretim desteği kapsamında aldığı kırtasiye parası, bu yıl da ödenecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren öğretmenler, paranın hesaplarına yatırılacağı tarihi merak ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Öğretmenler dışında okul ve eğitim kurumlarında eğitime katkı sağlayan Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndaki personellerin de alabileceği kırtasiye parası, geçtiğimiz yıllarda şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;

2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması.

2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.

Bu bilgiler ışığında 2019 yılında okulların 9 Eylül tarihinde açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin 3 Eylül tarihinden sonra yapılacağı söylenebilir.,

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

KIRTASİYE ÜCRETLERİ NE KADAR YATIRILACAK?

Kırtasiye ücretleri, bu yıl 1.180 lira olarak hesaplara yatırılacak. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarih itibariyle kırtasiye ücreti almaya hak kazanacak. Birinci dönem bitmeden hazırlık ödeneğinin yüzde 75'i tutarında, dönem arasında göreve başlayanlar için ise yüzde 50 tutarında ödeme yapılacak.

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