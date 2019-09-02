2019 kırtasiye yardımı parası ne zaman hesaplara yatacak?
'Kırtasiye yardımı parası ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtı yüz binlerce öğretmen ve kamu çalışanları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Eğitim ödeneği olarak da adlandırılan ve öğretmenlere ödenecek olan kırtasiye yardımı için tarihler araştırılıyor. Peki, 2019 kırtasiye yardımı parası ne zaman hesaplara yatacak?
Öğretmenlerin eğitim öğretim desteği kapsamında aldığı kırtasiye parası, bu yıl da ödenecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren öğretmenler, paranın hesaplarına yatırılacağı tarihi merak ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Öğretmenler dışında okul ve eğitim kurumlarında eğitime katkı sağlayan Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndaki personellerin de alabileceği kırtasiye parası, geçtiğimiz yıllarda şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;
2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması.
2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.
Bu bilgiler ışığında 2019 yılında okulların 9 Eylül tarihinde açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin 3 Eylül tarihinden sonra yapılacağı söylenebilir.,
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
KIRTASİYE ÜCRETLERİ NE KADAR YATIRILACAK?
Kırtasiye ücretleri, bu yıl 1.180 lira olarak hesaplara yatırılacak. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarih itibariyle kırtasiye ücreti almaya hak kazanacak. Birinci dönem bitmeden hazırlık ödeneğinin yüzde 75'i tutarında, dönem arasında göreve başlayanlar için ise yüzde 50 tutarında ödeme yapılacak.
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