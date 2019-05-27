2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi’nde neler yapılmalı?
2019 Ramazan ayını tamamlamaya hazırlayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de Kadir Gecesi oldu. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, ‘dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece’ olarak kabul ediliyor. Peki, 2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
Kur'anın indirildiği Kadir Gecesi’nin 2019 tarihi için geri sayım devam ediyor. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, kısa süre sonra idrak edilecek.
Diyanet’in 2019 tarihine göre, Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi, bu sene ramazanın 27'nci gecesi olan 31 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.
KADİR GECESİ DUASI
Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.
KADİR GECESİ İBADETLERİ
Kadir Gecesinde ibadet özellikle akşam namazıyla başlar ve sabah ağarıncaya kadar devam eder. Bu süre içerisinde Allah'a kulluk ve yakarış anlamında yapılabilecek çokça ibadet bulunmaktadır. Tespih çekilebilir, dualar edilebilir ve zikirler çekilebilir. Ancak ibadetlerin en yücesi olan namaz ibadeti bu gece daha bir önem arz etmektedir. "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5) Kadir Gecesi namazına 'Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..'' diyerek niyet edilir.
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