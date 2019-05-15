Kadir Gecesi ibadetleri neler? 2019 Kadir Gecesi hangi tarihte?
Rahmet, mağfiret ve arınma iklimi Ramazan-ı şerifin son günleri her sene hem bu önemli ayın uğurlanacak olması hem de Kadir Gecesi’nin gelişi sebebiyle çok daha heyecanlı geçiyor. Vatandaşların camilere akın ettiği Kadir Gecesi’nde, erkek, kadın, genç, yaşlı çok sayıda kişi camilerde saf tutup namaz kılacak, dualar edecek. Peki, bu yıl Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi ibadetleri neler? işte, Diyanet'in bilgilerine göre Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler.
Ramazan ayının ikinci haftasını ortalayan Müslümanlar, 2019 Kadir Gecesi tarihini araştırmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi, İslam dünyasının en önemli kandilleri arasında yer alıyor. Peki, 2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi bu yıl, 31 Mayıs Cuma günü ibadet ve dualarla idrak edilecek.
KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ
Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarektir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner. Allah edilen duaları kabul eder, ibadetlere kat kat sevap verir, af dileyenleri affeder. Ramazan ayının her gecesini "Kadir gecesi bilip" bol bol ibadet edelim diye Peygamber Efendimiz Kadir gecesinin tam olarak hangi gece olduğunu bildirmemiştir. Bu gecenin Ramazan ayının yirmi ve otuzuncu gecelerinin arasında olduğu rivayet edilmiştir.
Hz. Peygamber (sav) Kadir Gecesi’nde; “Ey Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet” diye dua edilmesini tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi’nin faziletiyle ilgili olarak ise; “Her kim inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur.
KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?
* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
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