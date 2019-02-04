2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
2019 jandarma uzman erbaş alımlarıyla ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu yıl alımları yapılmaya başlanacak olan jandarma uzman erbaş için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Bu yıl yapılacak olan alımları için şanslarını denemek isteyen vatandaşlar, TSK tarafından yayınlanacak olan tarihleri sorguluyor. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
Subay ve astsubay personel alımlarının 2019 yılı nisan ayı içerisinde ilana çıkması beklenirken uzman erbaş alımlarının ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih henüz belirtilmedi.
KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.
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