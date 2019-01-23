2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
2019 jandarma uzman erbaş alımının ne zaman yapılacağı binlerce aday tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 2019 yılında uzman erbaş, astsubay ve subay olarak toplam da 30 bin civarında personel alımı yapacağını açıklamıştı ve başvuruda bulunacak olan adaylar ise tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Türk silahlı kuvvetleri 2019 yılında jandarma uzman erbaş alımı yapılacağını açıklamasının ardından araştırmalar hızlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Subay ve astsubay personel alımlarının 2019 yılı nisan ayı içerisinde ilana çıkması beklenirken uzman erbaş alımlarının ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih henüz belirtilmedi.
KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle