2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, birçok aday tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı 2019 yılında uzman erbaş, astsubay ve subay olarak toplam da 30 bin civarında personel alımı yapacak. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
2019 yılında yapılacak olan alımlar için şanslarını denemek isteyen vatandaşlar, TSK tarafından yayınlanacak olan tarihleri sorgulamaya devam ediyor. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
Subay ve astsubay personel alımlarının 2019 yılı nisan ayı içerisinde ilana çıkması beklenirken uzman erbaş alımlarının ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih henüz belirtilmedi.
KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.
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