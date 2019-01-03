2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
2019 yılı uzman erbaş alımlarının ne zaman yapılacağı binlerce aday tarafından, yeni yılın ilk günlerinde sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılacak olan alımları için şanslarını denemek isteyen vatandaşlar, TSK tarafından yayınlanacak olan tarihleri sorguluyor. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden yapılanma ve profesyonel orduya geçiş süreci devam ediyor. 2019 yılı için uzman erbaş, astsubay ve subay olarak toplam da 30 bin civarında personel alımı yapılacak. Peki, 2019 jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?
Subay ve astsubay personel alımlarının 2019 yılı nisan ayı içerisinde ilana çıkması beklenirken uzman erbaş alımlarının ne zaman ilana çıkılacağı konusunda net bir tarih henüz belirtilmedi.
KURUM İÇİN PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDECEK
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden alımlar da devam edecek. JÖPER, JÖAK alımları ile ilgili Özel Operasyon Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Özbek, JÖPER alımları ile ilgili yaptığı açıklamada, JÖAK Komutanlığına bağlı özel operasyon timlerinin görevlerinin diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan, özel malzeme, teçhizat ve eğitim gerektiren; bina, uçak, tren, deniz araçları gibi yerlerde rehineli ve rehinesiz özel operasyonlar icra etmek olduğunu belirtti.
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