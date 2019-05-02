2019 İSG ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
2019 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı için sayılı gün kalması nedeniyle farklı soru işaretleri gündeme geldi, özellikle tarih ve sınav yerleri bilgisi merak ediliyor İSG sınav yerleri, ÖSYM AİS sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki, 2019 İSG ne zaman yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı(2019-İSG) 1. Dönem sınavı için hatırlatmada bulundu. Merkezin resmi sayfasından yayımlanan duyuruya göre İSG, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmasıyla birlikte sınav giriş belgeleri yayımlanacak. Sınav giriş belgesinin sınavdan bir hafta önce yayımlanması bekleniyor.
SIMAV SORULARI HAKKINDA
Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi
SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
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