2019-İSG 1. Dönem sınav yerleri açıklandı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 1. Dönem) sınav giriş belgesi erişime açıldı. 18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan İSG sınav yerleri online sistem üzerinden görüntülenecek. İşte, İSG sınavıyla ilgili bilgiler ve sınav giriş yerlerini sorgulamak isteyenler için detaylar
18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2019-İSG 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
SIMAV SORULARI HAKKINDA
Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi
SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
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