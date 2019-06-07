2019 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk puanı nasıl hesaplanır?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, (İOKBS) 2 Haziran'da tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 2019 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk puanı nasıl hesaplanır? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında tamamlanan sınav başvurularının ardından, 2019 İOKBS 2 Haziran 2019'da gerçekleşti. Sınavın ardından öğrenciler netlerini öğrenebilmek için 'Bursluluk puanı nasıl hesaplanır? ve ' Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt aramak için araştırma yapmaya başladı. İşte, 2019 İOKBS ile ilgili bilgiler.
SINAV SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA
İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLULUK SINAVINDA PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk sınavının soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak. Soru ve cevapların 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle erişime açılması bekleniyor.
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