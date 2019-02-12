2019 İOKBS sınavı ne zaman hangi gün yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2019 etabı için araştırmalar hız kazandı. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınavın tarihlerine yönelik bilgi almak isteyen öğrenciler, internette araştırma yapıyor. Peki, 2019 İOKBS ne zaman yapılacak?
Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2019'da yapılacağı tarihi ve başvuru takvimine dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.
Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.
Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.
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