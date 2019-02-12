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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

2019 İOKBS sınavı ne zaman hangi gün yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?

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2019 İOKBS sınavı ne zaman hangi gün yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?

MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2019 etabı için araştırmalar hız kazandı. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınavın tarihlerine yönelik bilgi almak isteyen öğrenciler, internette araştırma yapıyor. Peki, 2019 İOKBS ne zaman yapılacak?

Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2019'da yapılacağı tarihi ve başvuru takvimine dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2019 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı, ancak geçtiğimiz dönem düzenlenen İOKBS için başvurular 5 Nisan'da sona ermişti.

Öte yandan, başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilmişti.

Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanmıştı.

 

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