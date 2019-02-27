2019 İOKBS ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı ne zaman?
2019 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (2019 İOKBS) ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte detaylar.
Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya başladı. Peki, 2019 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
2019 YILININ İOKBS SINAVI NE ZAMAN?
MEB’in yayımladığı 2019 sınav takvimine göre; ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2019 İOKBS) 2 Haziran 2019 'da yapılacak.
SINAVA HANGİ SINIFLAR KATILABİLİYOR?
MEB’in İOKSBS Kılavuzu’na göre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile lise hazırlık sınıflarında eğitim alan öğrenciler başvurabiliyor.
AÇIKÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DE BURSLARDAN FAYDALANABİLİYOR MU?
Açıköğretim lisesi, meslekî açıköğretim lisesi, açıköğretim imam hatip lisesi ve açıköğretim ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyor.
SINIF TEKRARI YAPANLARIN ŞANSI VAR MI?
Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak da şartlar arasında. Ayrıca ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası alan öğrenciler de şansını yitiriyor.
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