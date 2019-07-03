2019 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak olan İnfaz Koruma Memuru alımı için şartlar belli oldu. Toplam 6 bin 126 personel alımı gerçekleştirecek olan Adalet Bakanlığı, İnfaz Koruma Memuru alanında yapacağı bu alımla ilgili detayları yayımladı. Peki, Adalet Bakanlığı gardiyan alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İnfaz Koruma Memuru olabilmek için bilimum aşağıdaki kriterlere uygun olmak gerekmektedir.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)



c) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,



d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Gardiyan alımı başvurular 01/07/2019 günü başlayıp, 16/07/2019 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri, aşçı ve teknisyen unvanlarına başvuru yapacak adayların diplomaları ile birlikte öğrenim esnasında almış oldukları dersleri gösterir transkript belgesini de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.



Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir merciye yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine) ivedi gönderilecektir.

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.



(Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.)

Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI

Sözlü sınava katılacak teknisyen, hemşire, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30/07/2019 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

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