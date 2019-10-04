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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

2019 ilk ara tatil ne zaman? Nisan ve kasım tatili kaç gün?

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2019 ilk ara tatil ne zaman? Nisan ve kasım tatili kaç gün?

İlköğretim ve ortaöğretimlerde eğitim öğretim dönemi devam ederken, yılın ilk ara tatili olan kasım tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, son günlerde 2019 ara tatil takvimini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 2020 takviminde yarıyıl ve ara tatiller günlerine yönelik bilgileri daha önce paylaşmıştı. Peki, 2019 ilk ara tatil ne zaman? Nisan ve Kasım tatili kaç gün sürecek? İşte, o konular hakkında detaylar.

Bakanlık tarafından bu yıl uygulamaya konulan ara tatil takvimi kasım ayına doğru yaklaştığımız şu günlerde merak konusu oldu. Öğrenciler, 2019 2020 dönemi içerisinde yarı yıl tatili de olmak üzere toplam 4 defa tatil yapacak. Daha sonra ise öğrenciler için haziran ayında son ders zili çalacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, okullarda ara tatil dönemi ve yarıyıl takvimine yönelik bilgiler.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULLARDA YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amacıyla, okullar ve öğretmenler için eğitim içeriklerinin hazırlanacağı proje hayata geçirilecek.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve proje ortağı kuruluşlarca hazırlanan 4 yenilik geliştirme projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile Türk ve Polonya ulusal ajanslarından hibe desteği almaya hak kazandı.

Avrupa'daki eğitim bakanlıkları, üniversiteler, özel sektör ve alanında lider öğretmen eğitimi kurumlarının iş birliğinde yürütülecek ve yaklaşık 1 milyon 200 bin avro hibe sağlanan projeler, STEAM, yapay zeka eğitimi ile eğitimde esnek öğrenme konularını içine alıyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi de başlatılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde toplam 9 ortakla yürütülecek projeyle çocuklara ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

Projeye İngiltere'den Cambridge Profesyonel Eğitim Akademisi, İrlanda'dan dijital eğitim kuruluşu CCS ve Pobalscoil Neasain okulu, IBM Watson ile İrlanda'nın bilgisayar bilimleri alanında öğretmen eğitimi veren resmi profesyonel öğretmen ağı CESI de destek verecek.

2019-2021 yılları arasında yürütülecek "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek.

Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zeka ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak.

2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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