2019 hac kuraları ne zaman çekilecek? Kura sonuç tarihi belli mi?
2019 hac ön başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, ‘kesin kayıt yaptırabilir’ belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. Peki, bu yıl hac kuraları ne zaman çekilecek?
Bu yıl ilk defa başvuruda bulunan hacı adayları, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldı. Peki, 2019 hac kuralarının çekilişi ne zaman yapılacak?
2019 hac müracaatları ve kura çekiliş takvimi geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Kamuoyuyla paylaşılan takvime göre, hac kuraları 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecek, kesin kayıtla ilgili bilgiler ise daha sonra ilan edilecek.
KONAKLAMA NASIL YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Mekke ile Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin "oda tercihli" ve "otel" şeklinde düzenlendiği belirtildi.
Oda tercihli konaklamanın, Mekke veya Medine'de gerekli donanıma sahip ve her odada asgari 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde oluşturulduğu kaydedildi.
Odaların, Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 kilometre, Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda olduğu bildirildi.
Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımlarının ücretsiz otobüslerle ring usulü yapılacağı duyuruldu. Hac süresinin uçak programına göre ortalama 35 ile 45 gün arası, Medine'deki konaklama süresinin ise 4 ile 6 gün arasında planlandığı belirtildi.
Hac kesin kayıt ücretlerinin Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol toplantısı sonrası belirleneceği açıklandı.
Vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için oda tercihli konaklama türünün takribi fiyatının 15 bin ila 21 bin Suudi Arabistan Riyali olduğu bildirildi.
Otel türü konaklamadaki fiyatın ise daha yüksek olduğu ve bu yüzden fiyat aralığının serbest bırakıldığı açıklandı.
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