2019 hac kuraları ne zaman çekilecek?
2019 hac kuraları ne zaman çekilecek sorusunun yanıtı binlerce hacı adayı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Dini vazifelerini gerçekleştirmek ve ibadetlerini yapmak için hacca gitmek isteyen vatandaşlar, 8-14 Aralık tarihlerinde ön kayıt işlemlerini tamamladı. Peki, 2019 hac kuraları ne zaman çekilecek?
İlk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara yaptılar ve beklemeye koyuldular. Hac ön kayıt işlemlerini gerçekleştiren hacı adayları şimdide 2019 hac kuralarının ne zaman çekileceğini araştırıyor. Peki, 2019 hac kuraları ne zaman çekilecek?
2019 HAC KURASI NE ZAMAN?
Hac kuralarının, 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekileceği ve aynı gün internetten ilan edileceği, kesin kayıtla ilgili bilgilerin ise daha sonra ilan edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.
CEP TELEFONLARINA KISA MESAJ
Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.
Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.
Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.
Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.
Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.
"BU YIL BAŞVURANLARDAN SADECE 150 KİŞİ GİDECEK"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı İbrahim Canatan, "Bu yıl hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek." dedi.
Hacı İbrahim Canatan, TÜRSAB'ın 2018 yılında 125 acenta vasıtasıyla 30 bin 314 kişiye hac hizmeti sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"2 milyon 348 bin 255 kişi hacca gitmek için sırasını bekliyor. Bu yıl yaklaşık 200 bin kişinin başvurması tahmin ediliyor. Onlar da bu sayıya eklendiğinde hac için sıra bekleyenler 2,5 milyon kişiyi bulacak. Bir de senelere göre katsayı var. Mesela, bu yıl 200 bin kişinin hacca başvurmasını bekliyoruz ama bu yıl ilk defa başvuranlardan sadece 150'si hacca gidebilecek. Suudi Arabistan rakamlarına göre, her yıl tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyon kişi hacı oluyor. Şöyle düşünün, sadece bizde 2,5 milyon kişi hac sırasında bekliyor."
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