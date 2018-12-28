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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.12.2018 - 23:02, Son Güncelleme:

Hac kura sonuçları 2019 sorgulama ekranı erişime açıldı... Diyanet Başkanlığı hac kura sonucu sorgulama

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Hac kura sonuçları 2019 sorgulama ekranı erişime açıldı... Diyanet Başkanlığı hac kura sonucu sorgulama

2019 hac kura sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Tam 2 milyon 213 bin 835 kişinin merakla beklediği hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruyla birlikte erişime açıldı ve hacı adayları sorgulamalarını yapmaya başladı. Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt tarihlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte, 2019 hac kura sonucu sorgulama ekranı ve kesin kayıt tarihleri.

Milyonlarca hacı adayının ilgilendiren 2019 hac kura sonuçları için heyecan sona erdi ve kura sonuçları ilan edildi. Bugün 15.00'te başlayan hac kuralarının ardından ismi çıkan adaylar, sonuçları beklemeye başlamıştı. Hac kuralarının sonuçları 22.00'da https://www.hac.gov.tr/ adresinden ilan edildi. İşte, 2019 hac kuraları sonuç sorgulama sayfası.

Bugün 15.00'te başlayan hac kuralarının sonuçları 22.00'da https://www.hac.gov.tr/ adresinden ilan edildi. Ayrıca kuraya giren hacı adaylarının telefonuna sms gönderildi. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İSMİ ÇIKMAYANLAR İÇİN İKİNCİ ŞANS OCAK AYINDA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği kura çekilişinin ardından hacı adayları, ikinci bir şans için kesin kayıt sonuçlarını bekleyecek. Kesin kayıt sürecinde işlemlerini tamamlamayanların yerine yedek adaylar değerlerlendirilecek. Bu sürecin ocak ayında başlaması bekleniyor.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE ÖNCELİK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

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