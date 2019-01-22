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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 22:18, Son Güncelleme:

2019 genç çiftçiye hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak?

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2019 genç çiftçiye hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen, kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan 'genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması' projesi sürmeye devam ediyor. Genç çiftçiler ise yeni yılda hibe desteği başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2019 genç çiftçiye hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen bir hibe programı olan genç çiftçi projesinden faydalanmak isteyen genç nüfusun önce Bakanlığın resmi internet adresi aracılığıyla programa ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu sistemden gerekli bilgi ve dokümanlara da ulaşılması mümkün. 

Başvurular için tarih henüz belli olmadı. Başvurular Bakanlığın duyuracağı tarihler arasında il ve ilçe tarım müdürlüklerine şahsen yapılacak. 

PROJE SÜRESİ UZATILDI

Değişiklikle, tebliğe konu tarıma dayalı yatırımların, fiziki olarak tamamlanma tarihi 1 Ekim 2018'den 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldı. Tebliğde geçen, "1 Ekim 2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir." cümlesindeki tarih de 31 Mayıs 2019 olarak değiştirildi.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

* T.C. vatandaşı olmak

* 18 yaşından büyük ve 41 yaşından küçük olmak

* Okur-yazar olmak

* Herhangi bir işte ücretli bir şekilde çalışmıyor olmak

* Vergi mükellefi olmamak

* 15 büyük veya 50 küçükbaş hayvandan fazla hayvana sahip olmamak

* Arıcılık projeleri için, elliden fazla kovan sahibi olmamak

* Aynı hibe programından daha önce faydalanmamış olmak (Aile üyeleri de bu kapsama dahil ediliyor.)

* Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

* SGK'dan alınacak ücretli olarak çalışılmadığını ispatlayan belge

* Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

* Proje hakkında gerekli bilgilerin mevcut olduğu form

* Hibe başvuru dilekçesi

* Okur yazarlık belgesi

* Taahhütname

GENÇ ÇİFTÇİ KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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