2019 engelli memur ataması ne zaman?
Kamu kurumlarına engelli memur ataması hakkında beklenen açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, binlerce engellinin yakından takip ettiği atamalar hakkında tarih verdi. Peki, engelli memur ataması ne zaman?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz.' dedi. Bu gelişmenin ardından engelli memur alımı hakkındaki ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, kamuya engelli atamaları hakkında ayrıntılar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonda sunum yaptı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."
Engelli atamaları hakkında tüm detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
2020 EKPSS NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından dün bir açıklama yapıldı ve 2020 sınav takvimi yayımlandı. Takvime göre, 2020 EKPSS 24 Ocak ile 12 Şubat tarihleri arasında alınacak.
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