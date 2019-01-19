2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/1) sonuçları açıklandı
2019 e-YDS sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. Bugün sabah saatlerinde yapılan e-YDS sınavının ardından adaylar sonuçlar için beklemeye başlamıştı. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. İşte, 2019 e-YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı.
19 Ocak 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 19 Ocak 2019 tarihinde saat 18.00'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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