2019 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan alınan tercihler 23 Aralık'ta bitti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bu kez de sonuçlar merak konusu oldu. Peki, 2019 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için tercihlerini yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, konuya dair merak edilenler...
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak.
Başvuru sonuçları ve kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle