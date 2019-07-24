2019 ebelik sıralamaları ve taban puanları nasıl?
Ebelik sıralamaları ve taban puanları, tercih işlemlerine yön vermek isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Üniversite eğitimlerini ebelik alanında tamamlayarak sağlık alanında istihdam edilmek isteyenlerin araştırdığı 2019 yılına ait ebelik sıralamaları ve taban puanları, internet üzerinden araştırma konusu oldu. Peki, 2019 yılının ebelik sıralamaları ve taban puanları nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ebelik sıralamaları ve taban puanları bu bölümü tercih etmek isteyenlerin araştırdığı konu olmaya başladı. Tercih sıralamasında ebelik bölümüne yer vermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. İşte, en son alınan verilere göre 2019 ebelik sıralamaları ve taban puanları hakkında bazı detaylar
EBELİK SIRALAMALARI
|Üniversite
|Program Adı
Eski Puan Türü
|Kontenjan*
2019
2018
2017
2016
|Doluluk/Statü***
|Yerleşen
2019
2018
2017
2016
|TBS (0.12)
2019
2018
2017
2016
|Taban Puan**
2019
2018
2017
2016
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
60+2
60+2
60+2
60+2
|Doldu
---
62
62
62
---
233.000
215.330
203.000
---
266.81765
307,11193
337,26412
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
50+2
40+1
---
---
|Doldu
---
41
---
---
---
228.000
---
---
---
268.44595
---
---
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
120+3
120+3
100+3
90+3
|Doldu
---
123
103
93
---
196.000
149.848
141.000
---
280.69301
298,37191
296,86520
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
100+3
90+3
90+3
90+3
|Doldu
---
93
93
93
---
242.000
172.927
172.000
---
263.64394
283,55381
275,52013
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
4+0
3+0
20+0
6+0
|Doldu
---
3
20
6
---
234.000
176.868
180.000
---
266.30138
281,22322
270,49285
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%75 İndirimli)
36+0
27+0
---
---
|Doldu
---
27
---
---
---
285.000
---
---
---
251.54439
---
---
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
90+3
90+3
80+2
80+2
|Doldu
---
93
82
82
---
223.000
163.278
162.000
---
270.21653
289,45253
281,67740
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
70+2
70+2
70+2
|Doldu
---
72
72
72
---
225.000
207.995
196.000
---
269.68525
309,93989
340,30422
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
7+0
6+0
5+0
5+0
|Doldu
---
6
5
5
---
219.000
155.727
162.000
---
271.66321
294,38671
281,59208
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%75 İndirimli)
4+0
3+0
---
---
|Doldu
---
3
---
---
---
245.000
---
---
---
262.96251
---
---
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
59+0
51+0
5+0
5+0
|Dolmadı
---
21
5
5
---
---
204.828
220.000
---
---
266,14954
248,57486
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
70+2
70+2
70+2
|Doldu
---
72
72
72
---
222.000
199.896
193.000
---
270.7801
313,14914
341,41131
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
60+2
---
---
---
|Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
80+2
70+2
70+2
|Doldu
---
82
72
72
---
216.000
155.874
155.000
---
272.81307
294,27692
286,41514
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
3+0
3+0
---
---
|Doldu
---
3
---
---
---
218.000
---
---
---
272.17451
---
---
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
27+0
11+0
---
---
|Doldu
---
11
---
---
---
372.000
---
---
---
233.11346
---
---
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
100+3
100+3
90+3
90+3
|Doldu
---
103
93
93
---
200.000
151.269
149.000
---
279.36177
297,38762
291,17434
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
70+2
70+2
70+2
|Doldu
---
72
72
72
---
205.000
158.155
156.000
---
277.17198
292,75500
285,90953
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
70+2
70+2
70+2
|Doldu
---
72
72
72
---
235.000
167.375
169.000
---
265.9986
286,97989
277,10096
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
60+2
60+2
60+2
|Doldu
---
62
62
62
---
219.000
161.583
156.000
---
271.61907
290,51266
285,78711
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
70+2
60+2
60+2
|Doldu
---
72
62
62
---
240.000
172.990
176.000
---
264.57648
283,50742
272,86230
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
5+0
6+0
6+0
6+0
|Doldu
---
6
6
6
---
232.000
182.795
173.000
---
267.05022
320,55708
351,41365
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli)
8+0
---
---
---
|Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
37+0
24+0
33+0
33+0
|Doldu
---
24
33
33
---
388.000
531.965
337.000
---
230.01837
243,03083
294,86589
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
60+2
60+2
50+2
50+2
|Doldu
---
62
52
52
---
224.000
162.945
162.000
---
269.78059
289,67573
281,71735
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
5+0
4+0
---
---
|Doldu
---
4
---
---
---
238.000
---
---
---
265.04556
---
---
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%75 İndirimli)
30+0
---
---
---
|Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
15+0
36+0
---
---
|Dolmadı
---
5
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
9+0
8+0
8+0
7+0
|Doldu
---
8
8
7
---
128.000
123.239
135.000
---
318.55384
318,33810
302,29320
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
81+0
72+0
72+0
63+0
|Doldu
---
72
72
63
---
355.000
233.434
217.000
---
236.39783
253,10891
250,06640
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
9+0
8+0
8+0
7+0
|Doldu
---
8
8
7
---
212.000
172.170
151.000
---
274.5077
325,57077
364,29482
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
81+0
72+0
72+0
63+0
|Doldu
---
72
72
63
---
347.000
496.259
286.000
---
237.90694
247,41710
307,96589
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
80+2
100+3
100+3
|Doldu
---
82
103
103
---
199.000
154.336
154.000
---
279.50885
295,32128
287,63103
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
8+0
7+0
6+0
6+0
|Doldu
---
7
6
6
---
233.000
156.135
168.000
---
266.65137
294,11233
277,59521
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
72+0
63+0
54+0
0+0
|Doldu
---
63
54
0
---
397.000
263.907
---
---
227.95953
240,76315
180,00000
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
50+2
40+1
40+1
40+1
|Doldu
---
41
41
41
---
244.000
175.046
175.000
---
263.05461
282,29387
273,64228
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
80+2
70+2
55+2
55+2
|Doldu
---
72
57
57
---
231.000
212.132
195.000
---
267.58107
308,34896
340,64715
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
70+2
70+2
80+2
0+0
|Doldu
---
72
82
0
---
236.000
173.641
---
---
265.62028
283,13475
180,00000
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
50+2
30+1
---
---
|Doldu
---
31
---
---
---
236.000
---
---
---
265.61543
---
---
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
50+2
40+1
60+2
60+2
|Doldu
---
41
62
62
---
232.000
220.416
211.000
---
266.90161
305,24829
333,55985
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
70+2
60+2
50+2
50+2
|Doldu
---
62
52
52
---
233.000
218.279
205.000
---
266.69518
306,02525
336,16300
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
70+2
60+2
60+2
0+0
|Doldu
---
62
62
0
---
227.000
167.122
---
---
268.78844
287,11833
180,00000
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(Ücretli)
35+0
49+0
49+0
42+0
|Dolmadı
---
11
49
42
---
---
584.715
710.000
---
---
237,20700
239,01202
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(Burslu)
5+0
7+0
7+0
6+0
|Doldu
---
7
7
6
---
176.000
191.979
166.000
---
289.81647
316,43582
355,50582
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(%75 İndirimli)
5+0
7+0
7+0
6+0
|Doldu
---
7
7
6
---
223.000
218.950
202.000
---
270.24391
305,77621
337,30460
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
|Ebelik (Yüksekokul)
(%50 İndirimli)
5+0
7+0
7+0
6+0
|Doldu
---
7
7
6
---
249.000
235.687
268.000
---
261.56895
299,97848
313,15844
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
70+2
60+2
75+2
75+2
|Doldu
---
62
77
77
---
231.000
214.715
203.000
---
267.48032
307,36749
337,26206
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(Burslu)
6+0
5+0
---
---
|Doldu
---
5
---
---
---
220.000
---
---
---
271.51503
---
---
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%75 İndirimli)
6+0
---
---
---
|Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)
28+0
---
---
---
|Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
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