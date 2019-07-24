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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
24.07.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

2019 ebelik sıralamaları ve taban puanları nasıl?

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2019 ebelik sıralamaları ve taban puanları nasıl?

Ebelik sıralamaları ve taban puanları, tercih işlemlerine yön vermek isteyen binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Üniversite eğitimlerini ebelik alanında tamamlayarak sağlık alanında istihdam edilmek isteyenlerin araştırdığı 2019 yılına ait ebelik sıralamaları ve taban puanları, internet üzerinden araştırma konusu oldu. Peki, 2019 yılının ebelik sıralamaları ve taban puanları nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ebelik sıralamaları ve taban puanları bu bölümü tercih etmek isteyenlerin araştırdığı konu olmaya başladı. Tercih sıralamasında ebelik bölümüne yer vermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. İşte, en son alınan verilere göre 2019 ebelik sıralamaları ve taban puanları hakkında bazı detaylar

EBELİK SIRALAMALARI

Üniversite
 
Program Adı
Eski Puan Türü
 
Kontenjan* 
2019
2018
2017
2016		Doluluk/Statü***Yerleşen
2019
2018
2017
2016		TBS (0.12)
2019
2018
2017
2016		Taban Puan**
2019
2018
2017
2016
       
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
60+2
60+2
60+2
60+2		Doldu
---
62
62
62
---
233.000
215.330
203.000
---
266.81765
307,11193
337,26412
AMASYA ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
50+2
40+1
---
---		Doldu
---
41
---
---
---
228.000
---
---
---
268.44595
---
---
ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
Hemşirelik Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
120+3
120+3
100+3
90+3		Doldu
---
123
103
93
---
196.000
149.848
141.000
---
280.69301
298,37191
296,86520
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
100+3
90+3
90+3
90+3		Doldu
---
93
93
93
---
242.000
172.927
172.000
---
263.64394
283,55381
275,52013
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(Burslu)
4+0
3+0
20+0
6+0		Doldu
---
3
20
6
---
234.000
176.868
180.000
---
266.30138
281,22322
270,49285
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%75 İndirimli)
36+0
27+0
---
---		Doldu
---
27
---
---
---
285.000
---
---
---
251.54439
---
---
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
90+3
90+3
80+2
80+2		Doldu
---
93
82
82
---
223.000
163.278
162.000
---
270.21653
289,45253
281,67740
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
70+2
70+2
70+2		Doldu
---
72
72
72
---
225.000
207.995
196.000
---
269.68525
309,93989
340,30422
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(Burslu)
7+0
6+0
5+0
5+0		Doldu
---
6
5
5
---
219.000
155.727
162.000
---
271.66321
294,38671
281,59208
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%75 İndirimli)
4+0
3+0
---
---		Doldu
---
3
---
---
---
245.000
---
---
---
262.96251
---
---
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%50 İndirimli)
59+0
51+0
5+0
5+0		Dolmadı
---
21
5
5
---
---
204.828
220.000
---
---
266,14954
248,57486
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
70+2
70+2
70+2		Doldu
---
72
72
72
---
222.000
199.896
193.000
---
270.7801
313,14914
341,41131
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
60+2
---
---
---		Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
80+2
70+2
70+2		Doldu
---
82
72
72
---
216.000
155.874
155.000
---
272.81307
294,27692
286,41514
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ   
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(Burslu)
3+0
3+0
---
---		Doldu
---
3
---
---
---
218.000
---
---
---
272.17451
---
---
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ   
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%50 İndirimli)
27+0
11+0
---
---		Doldu
---
11
---
---
---
372.000
---
---
---
233.11346
---
---
EGE ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
100+3
100+3
90+3
90+3		Doldu
---
103
93
93
---
200.000
151.269
149.000
---
279.36177
297,38762
291,17434
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
70+2
70+2
70+2		Doldu
---
72
72
72
---
205.000
158.155
156.000
---
277.17198
292,75500
285,90953
FIRAT ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
70+2
70+2
70+2		Doldu
---
72
72
72
---
235.000
167.375
169.000
---
265.9986
286,97989
277,10096
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
60+2
60+2
60+2		Doldu
---
62
62
62
---
219.000
161.583
156.000
---
271.61907
290,51266
285,78711
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
70+2
60+2
60+2		Doldu
---
72
62
62
---
240.000
172.990
176.000
---
264.57648
283,50742
272,86230
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(Burslu)
5+0
6+0
6+0
6+0		Doldu
---
6
6
6
---
232.000
182.795
173.000
---
267.05022
320,55708
351,41365
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(%75 İndirimli)
8+0
---
---
---		Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(%50 İndirimli)
37+0
24+0
33+0
33+0		Doldu
---
24
33
33
---
388.000
531.965
337.000
---
230.01837
243,03083
294,86589
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
60+2
60+2
50+2
50+2		Doldu
---
62
52
52
---
224.000
162.945
162.000
---
269.78059
289,67573
281,71735
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(Burslu)
5+0
4+0
---
---		Doldu
---
4
---
---
---
238.000
---
---
---
265.04556
---
---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%75 İndirimli)
30+0
---
---
---		Yeni
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%50 İndirimli)
15+0
36+0
---
---		Dolmadı
---
5
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(Burslu)
9+0
8+0
8+0
7+0		Doldu
---
8
8
7
---
128.000
123.239
135.000
---
318.55384
318,33810
302,29320
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%50 İndirimli)
81+0
72+0
72+0
63+0		Doldu
---
72
72
63
---
355.000
233.434
217.000
---
236.39783
253,10891
250,06640
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(Burslu)
9+0
8+0
8+0
7+0		Doldu
---
8
8
7
---
212.000
172.170
151.000
---
274.5077
325,57077
364,29482
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(%50 İndirimli)
81+0
72+0
72+0
63+0		Doldu
---
72
72
63
---
347.000
496.259
286.000
---
237.90694
247,41710
307,96589
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
80+2
100+3
100+3		Doldu
---
82
103
103
---
199.000
154.336
154.000
---
279.50885
295,32128
287,63103
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(Burslu)
8+0
7+0
6+0
6+0		Doldu
---
7
6
6
---
233.000
156.135
168.000
---
266.65137
294,11233
277,59521
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%50 İndirimli)
72+0
63+0
54+0
0+0		Doldu
---
63
54
0
---
397.000
263.907
---
---
227.95953
240,76315
180,00000
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
50+2
40+1
40+1
40+1		Doldu
---
41
41
41
---
244.000
175.046
175.000
---
263.05461
282,29387
273,64228
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
80+2
70+2
55+2
55+2		Doldu
---
72
57
57
---
231.000
212.132
195.000
---
267.58107
308,34896
340,64715
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
70+2
70+2
80+2
0+0		Doldu
---
72
82
0
---
236.000
173.641
---
---
265.62028
283,13475
180,00000
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
50+2
30+1
---
---		Doldu
---
31
---
---
---
236.000
---
---
---
265.61543
---
---
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
50+2
40+1
60+2
60+2		Doldu
---
41
62
62
---
232.000
220.416
211.000
---
266.90161
305,24829
333,55985
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
70+2
60+2
50+2
50+2		Doldu
---
62
52
52
---
233.000
218.279
205.000
---
266.69518
306,02525
336,16300
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
70+2
60+2
60+2
0+0		Doldu
---
62
62
0
---
227.000
167.122
---
---
268.78844
287,11833
180,00000
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(Ücretli)
35+0
49+0
49+0
42+0		Dolmadı
---
11
49
42
---
---
584.715
710.000
---
---
237,20700
239,01202
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(Burslu)
5+0
7+0
7+0
6+0		Doldu
---
7
7
6
---
176.000
191.979
166.000
---
289.81647
316,43582
355,50582
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(%75 İndirimli)
5+0
7+0
7+0
6+0		Doldu
---
7
7
6
---
223.000
218.950
202.000
---
270.24391
305,77621
337,30460
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu		Ebelik (Yüksekokul)  
(%50 İndirimli)
5+0
7+0
7+0
6+0		Doldu
---
7
7
6
---
249.000
235.687
268.000
---
261.56895
299,97848
313,15844
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
70+2
60+2
75+2
75+2		Doldu
---
62
77
77
---
231.000
214.715
203.000
---
267.48032
307,36749
337,26206
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(Burslu)
6+0
5+0
---
---		Doldu
---
5
---
---
---
220.000
---
---
---
271.51503
---
---
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%75 İndirimli)
6+0
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---		Yeni
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LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Ebelik (Fakülte)  
(%50 İndirimli)
28+0
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---		Yeni
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