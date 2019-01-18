2019 e-YDS sınavı yarın saat kaçta? ÖSYM'den kritik saat uyarısı
2019 e-YDS sınavı yarın saat kaçta sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM'den yarın yapılacak e-YDS'ye girecek adaylara, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı. Peki, 2019 e-YDS sınavı yarın saat kaçta?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarının, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.
Paylaşımda ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.
E-YDS SINAVI SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS sınavı 19 Ocak Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak.
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