2019 Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2019 Yılı, 2019 Yılı 4-B Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım (SÖZPER-2019-I) Sözlü Sınav Sonuçları ve Tercih Duyurusunu yayımladı. Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçları Diyanet'in internet sitesi üzerinden öğrenebilinecek. Peki, 2019 diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, sözlü mülakatta başarılı olan adaylar, tercihlerini 7 Nisan 2019 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden tamamlayabilecekler. İşte 2019 Diyanet tercih duyurusu ile ilgili detaylar...
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilerde şu ifadelere yer verildi;
Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 01.04.2019 tarihinden itibaren 07.04.2019 tarihi saat 23:55’e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
1.Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden 08.04.2019 tarihinde öğrenebileceklerdir.
2. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı esas alınacaktır. Sözlü puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu sürenin de
eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3. Tercihlerine yerleşemeyen adayların, tercih ekranında yer alan “re’sen yerleştirmeyi kabul ediyorum” bölümünü işaretlemeleri halinde, ait oldukları kontenjan grubunda boş kalan pozisyonlara re’sen yerleştirmeleri yapılacaktır.
4. Yukarıda belirtilen tarihler arasında ve usulüne uygun olarak tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
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