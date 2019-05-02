2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ‘Sıkça Sorulan Sorular’ yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinden, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ‘Sıkça Sorulan Sorular’ yayımlandı. Adaylar, söz konusu sınava dair merak ettikleri detaylara ÖSYM’nin 'http://www.osym.gov.tr' internet adresinden ulaşabilir. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ÖSYM'nin yayımladığı bazı sık sorulan sorular ve cevapları;
1. 2019-DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
2019-DGS başvuruları, 26 Nisan 2019 tarihinde başlayacak, 8 Mayıs 2019 tarihinde sona erecektir.
2. 2019-DGS hangi tarihte yapılacaktır?
2019-DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır
3. 2019-DGS hangi sınav merkezlerinde yapılacaktır?
2019-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.
4. 2019-DGS’ye kimler başvurabilir?
Bir ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurabilirler. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.
SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARIN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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