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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
28.02.2019 - 19:06, Son GÃ¼ncelleme:

2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? DGS baÅŸvuru ve sÄ±nav tarihleri

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2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? DGS baÅŸvuru ve sÄ±nav tarihleri

2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak sorusunun yanÄ±tÄ±, lisans eÄŸitimlerini 4 yÄ±la tamamlamak isteyen vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sorgulanmaya baÅŸladÄ±. Ã–SYM tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2019 yÄ±lÄ± sÄ±nav takvimiyle birlikte DGS sÄ±navÄ±nÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± belli oldu. Peki, 2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte detaylar.

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan organize edilen ve iki yÄ±llÄ±k Ã¶n lisans eÄŸitimini dÃ¶rt yÄ±llÄ±k lisans programlarÄ±na tamamlamak isteyen kiÅŸilerin katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Dikey GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n (DGS) 2019 etabÄ± iÃ§in baÅŸvuru tarihi merak konusu oldu.Â Peki, 2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte detaylar.

Ä°ki yÄ±llÄ±k Ã¶n lisans programlarÄ±nÄ± dÃ¶rt yÄ±llÄ±k lisans programÄ±na tamamlamak isteyen kiÅŸilerin katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± DGS'nin tarih bilgisi netleÅŸti. 2019 Dikey GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (DGS) 30 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek, sonuÃ§larÄ± 25 Temmuz'da duyurulacak. SÃ¶z konusu sÄ±navÄ±n baÅŸvurularÄ± ise 26 Nisan-8 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.

DGS BAÅžVURU ÃœCRETÄ° NE KADAR?

Ã–SYM'nin yayÄ±mlayacaÄŸÄ± DGS kÄ±lavuzu iÃ§erisinde, DGS baÅŸvuru Ã¼cretleri aÃ§Ä±klanacak. Bu yÄ±l yapÄ±lan sÄ±navlara dair kurum 50 TÃ¼rk LirasÄ± alÄ±yor.

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