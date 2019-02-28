2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? DGS baÅŸvuru ve sÄ±nav tarihleri
2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak sorusunun yanÄ±tÄ±, lisans eÄŸitimlerini 4 yÄ±la tamamlamak isteyen vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sorgulanmaya baÅŸladÄ±. Ã–SYM tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2019 yÄ±lÄ± sÄ±nav takvimiyle birlikte DGS sÄ±navÄ±nÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± belli oldu. Peki, 2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte detaylar.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan organize edilen ve iki yÄ±llÄ±k Ã¶n lisans eÄŸitimini dÃ¶rt yÄ±llÄ±k lisans programlarÄ±na tamamlamak isteyen kiÅŸilerin katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Dikey GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n (DGS) 2019 etabÄ± iÃ§in baÅŸvuru tarihi merak konusu oldu.Â Peki, 2019 DGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte detaylar.
Ä°ki yÄ±llÄ±k Ã¶n lisans programlarÄ±nÄ± dÃ¶rt yÄ±llÄ±k lisans programÄ±na tamamlamak isteyen kiÅŸilerin katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ± DGS'nin tarih bilgisi netleÅŸti. 2019 Dikey GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (DGS) 30 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek, sonuÃ§larÄ± 25 Temmuz'da duyurulacak. SÃ¶z konusu sÄ±navÄ±n baÅŸvurularÄ± ise 26 Nisan-8 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.
DGS BAÅžVURU ÃœCRETÄ° NE KADAR?
Ã–SYM'nin yayÄ±mlayacaÄŸÄ± DGS kÄ±lavuzu iÃ§erisinde, DGS baÅŸvuru Ã¼cretleri aÃ§Ä±klanacak. Bu yÄ±l yapÄ±lan sÄ±navlara dair kurum 50 TÃ¼rk LirasÄ± alÄ±yor.
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